Тренер «Ак Барса»: самое главное — войти в игру. ЦСКА будет проще

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов перед первым матчем в сезоне с ЦСКА рассказал о настрое команды на старт чемпионата и описал возможные изменения в составе.

«Думаю, не только команда ждёт первой игры, но и все болельщики, вся Казань и Татарстан. Прошлый сезон закончился очень быстро, поэтому все успели соскучиться. Команда горит желанием, как сказал наш капитан (Данис Зарипов. — Прим. „Чемпионата“), «Ак Барс» перевернул ту страницу. Начинаем всё заново, новый тренерский штаб и новые игроки хотят помочь клубу доказать, что это была досадная случайность.

Для нас самое главное – войти в игру. «Армейцы» свой первый матч уже сыграли, им в этом плане будет попроще, мы же готовим ребят к активности с первых минут – то, над чем работали в предсезонке. Хотим показать агрессивный хоккей, не давать пространство сопернику, обязательно контролировать шайбу.

Альберт Яруллин пока восстанавливается, но уже подходит к оптимальной форме. Сегодня матч пропустят Роман Абросимов, Артём Михеев, Дамир Мусин, Дмитрий Воронков. К вечеру определимся ещё с одним защитником», — цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.