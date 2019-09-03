«Куньлунь» — «Салават»: тафгай Хант и 17-летний Амиров дебютируют в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 3 сентября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Для команд эта встреча станет первой в новом сезоне. Пекинский клуб стартовые домашние матчи чемпионата проводит в Шэньчжене. Дебютный матч в лиге проведёт тафгай китайцев Гарет Хант и 17-летний нападающий уфимцев Родион Амиров.

«Куньлунь»:



Смит (Грубец);

Бартли— Мёрфи, Вольски— Брюле— Ип;

Майоне— Джоу, Дефацио— Кракнелл— Палола;

Челиос— Шустр, Вонг— Кейн— Фу;

Хант — Локхарт — Верек



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов— Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Пашнин — Гареев, Солодухин— Кадейкин — Жарков;

Семёнов, Мухамадуллин, Амиров— Хохряков— Майоров.