«Куньлунь» — «Салават»: тафгай Хант и 17-летний Амиров дебютируют в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 3 сентября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Для команд эта встреча станет первой в новом сезоне. Пекинский клуб стартовые домашние матчи чемпионата проводит в Шэньчжене. Дебютный матч в лиге проведёт тафгай китайцев Гарет Хант и 17-летний нападающий уфимцев Родион Амиров.
«Куньлунь»:
Смит (Грубец);
Бартли— Мёрфи, Вольски— Брюле— Ип;
Майоне— Джоу, Дефацио— Кракнелл— Палола;
Челиос— Шустр, Вонг— Кейн— Фу;
Хант — Локхарт — Верек
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов— Сергеев, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Пашнин — Гареев, Солодухин— Кадейкин — Жарков;
Семёнов, Мухамадуллин, Амиров— Хохряков— Майоров.
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