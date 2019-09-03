И. Барбашёв: подумал, что не стоит подписывать контракт в России

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Мне предлагали контракт на 120 млн рублей в год в России, а я от него отказался? Я не буду с этим спорить. Но я подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России. Потому что обратно в НХЛ могут и не позвать. Да и зачем портить все отношения с «Сент-Луисом»? Нет, я этого делать не собираюсь. Не для этого я уже в 16 лет уехал играть в Северную Америку. Я с детства мечтал выступать в НХЛ и очень доволен тем, как всё сложилось», – цитирует Барбашёва «Матч ТВ».

В 2014 году Иван выбран во втором раунде драфта НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 33-м номером. В 163 матчах в НХЛ, сыгранных за «Сент-Луис Блюз», Барбашёв набрал 51 (26+25) очко.