Агент Барбашёва: в КХЛ Иван заработал бы больше. Предложение было хорошим

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, прокомментировал продление контракта хоккеиста с «музыкантами». Ранее сообщалось, что форвард рассматривает варианты продолжения карьеры в КХЛ.

«По поводу отъезда в КХЛ – да, так бы Иван заработал больше денег. И то предложение было очень хорошим. Но работа агента заключается не в том, чтобы заработать как можно больше здесь и сейчас. А в том, чтобы твой клиент выстроил долгую и успешную карьеру. Два года – достаточно для того, чтобы подняться на новую ступень и подписать гораздо более выгодное соглашение», – цитирует Мильштейна официальный сайт НХЛ.

В 2014 году Иван выбран во втором раунде драфта НХЛ клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 33-м номером. В 163 матчах в НХЛ, сыгранных за «Сент-Луис», Барбашёв набрал 51 (26+25) очко.