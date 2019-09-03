Вынесенный на 18-тысячную арену в Китае матч КХЛ проходит при пустых трибунах

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» проводят матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч впервые в истории КХЛ проходит в Шэньчжэне на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. Матч КХЛ не вызвал никакого ажиотажа в городе и проходит при пустых трибунах.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Арена в Шэньчжэне использовалась на летней Универсиаде в 2011 году. Кроме того, здесь проходили матчи Канадской женской хоккейной лиги и выставочные игры НХЛ.
По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего восьмым и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.
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