Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с Семёновым в дебютном матче в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» проводят матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч впервые в истории КХЛ проходит в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В ходе первого периода счёт не открыт.
Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Алексеем Семёновым. По итогам эпизода Хант был наказан большим штрафом, тогда как Семёнов получил малый, большой и дисциплинарные штрафы.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В начале августа Хант устроил драку с российскими игроками во время предсезонного турнира в Китае.
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