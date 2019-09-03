Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с Семёновым в дебютном матче в КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» проводят матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч впервые в истории КХЛ проходит в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В ходе первого периода счёт не открыт.

Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Алексеем Семёновым. По итогам эпизода Хант был наказан большим штрафом, тогда как Семёнов получил малый, большой и дисциплинарные штрафы.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В начале августа Хант устроил драку с российскими игроками во время предсезонного турнира в Китае.