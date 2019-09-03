«Автомобилист» вернул Щемерова и Пилипенко в их прежние клубы
«Автомобилист» вернул защитника Александра Щемерова и нападающего Кирилла Пилипенко в их прежние клубы, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
Щемеров вновь сыграет за финский «Пеликанс», в составе которого сможет принять участие не только в чемпионате Финляндии, но и в розыгрыше лиги чемпионов. В прошлом сезоне Александр уже выступал за “пеликанов”, и в 38матчах набрал 6 (1+5) очков. Напомним, что ранее в этот же клуб отправился защитник «Автомобилиста» Павел Воробей.
Пилипенко возвращается в “Югру”, за которую он играл в прошлом году в ВХЛ, забросив 19 шайб и сделав 21 результативную передачу в 52 матчах регулярного чемпионата. В трёх матчах плей-офф Кирилл набрал 3 (1+2) очка.
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