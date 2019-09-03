Тренерский штаб «Барыса» определился с капитаном команды и его ассистентами

Тренерский штаб «Барыса» определился с капитаном команды и его ассистентами в 12-м сезоне КХЛ, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Нур-Султана.

Капитаном «Барыса» назначен Даррен Диц, помогать ему будут Роман Старченко и Дастин Бойд. В минувшем сезоне Диц был признан лучшим хоккеистом Казахстана. По итогам голосования 25-летний хоккеист набрал 51 очко (11 первых мест и девять вторых). Также Даррен стал лучшим защитником КХЛ.

Второе место в опросе занял 23-летний нападающий Никита Михайлис, MVP мирового первенства в Нур-Султане. Лауреат сезона-2017 на этот раз уступил победителю девять очков — за форварда «Барыса» и национальной сборной проголосовал 21 обозреватель (по семь первых, вторых и третьих мест). Старченко остался в голосовании четвёртым.