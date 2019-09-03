Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Болельщики «Сибири» будут на скорость есть пирожные с эмблемой соперника

Болельщики «Сибири» будут на скорость есть пирожные с эмблемой соперника
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» объявила о старте конкурса, который будет проводиться на каждом домашнем матче новосибирского клуба в этом сезоне КХЛ.

«Съешь капкейк – помоги «Сибири» победить соперника! Друзья, приглашаем вас принять участие в поедании капкейков с эмблемой «Амура» на скорость!

Также вы можете приобрести эти прекрасные капкейки в точках питания. Капкейки с эмблемами соперников теперь будут продаваться на каждом матче», — сказано в сообщении в официальной группе «Сибири» в «ВКонтакте».

Фото можно посмотреть в официальной группе «Сибири» в «ВКонтакте».

«Сибирь» по итогам прошлого чемпионата заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробилась в плей-офф, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка. В 62 матчах регулярного чемпионата сибиряки набрали 54 очков. В межсезонье произошла смена главного тренера — Александра Андриевского заменил Николай Заварухин.

В Новосибирске продажа билетов на матч с «Амуром» стартовала с большой очереди
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент