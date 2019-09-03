Болельщики «Сибири» будут на скорость есть пирожные с эмблемой соперника

«Сибирь» объявила о старте конкурса, который будет проводиться на каждом домашнем матче новосибирского клуба в этом сезоне КХЛ.
«Съешь капкейк – помоги «Сибири» победить соперника! Друзья, приглашаем вас принять участие в поедании капкейков с эмблемой «Амура» на скорость!
Также вы можете приобрести эти прекрасные капкейки в точках питания. Капкейки с эмблемами соперников теперь будут продаваться на каждом матче», — сказано в сообщении в официальной группе «Сибири» в «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть в официальной группе «Сибири» в «ВКонтакте».
«Сибирь» по итогам прошлого чемпионата заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробилась в плей-офф, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка. В 62 матчах регулярного чемпионата сибиряки набрали 54 очков. В межсезонье произошла смена главного тренера — Александра Андриевского заменил Николай Заварухин.
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