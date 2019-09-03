«Амур» командировал квартет игроков в «Сокол»

В расположение «Сокола» прибыли четыре игрока из хабаровского «Амура», являющегося клубом-партнером «крылатых», информирует пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги.



Это вратарь Евгений Киселёв, защитник Никита Камалов и нападающий Артур Болтанов. Также в «Сокол» командирован игрок обороны Никита Александров.

Хоккейный клуб «Сокол» был сформирован в 1973 году при Красноярском металлургическом заводе.С сезона-2011/12 играет в ВХЛ. Минувший сезон красноярская команда начала на новой, построенной к Универсиаде 2019 года «Платинум арене». В 1/8 финала Кубка Петрова красноярцы встретились с «Ладой» и победили тольяттинцев в серии до трёх побед. В четвертьфинале Кубка Петрова «крылатые» встретились с победителем Кубка Шёлкового пути питерским «СКА-Нева» и проиграли в пяти матчах.

