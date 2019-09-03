Сошников забросил первую шайбу в КХЛ после возвращения из Северной Америки

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» проводят матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч впервые в истории КХЛ проходит в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед началом третьего периода уфимцы уступали со счётом 1:3, однако команде Николая Цулыгина удалось отыграться усилиями Теэму Хартикайнена и Никиты Сошникова, которому удался сольный проход. Никита из-за ворот вылез на пятак, выиграл борьбу перед воротами и послал шайбу под перекладину. Для российского форварда этот гол стал первым в КХЛ после возвращения из Северной Америки.

Видео гола Сошникова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.