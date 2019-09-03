«Трактор» выставил Артёма Бородкина на драфт отказов
«Трактор» выставил защитника Артёма Бородкина на драфт отказов Континентальной хоккейной лиги, информирует пресс-служба челябинского клуба.
27-летний защитник выставлен на драфт отказов и отправлен в «Челмет». В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре. Если этого не произойдёт, то Бородкин сможет выступать в ВХЛ за команду Максима Смельницкого и конкурировать за место в «Тракторе».
В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 57 матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-3», в плей-офф – 1 (0+1) очко в четырёх встречах. Всего в КХЛ Артём Бородкин провёл 352 матча и набрал 43 (15+28) очков при показателе полезности «+20».
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