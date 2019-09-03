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«Салават» отыгрался с 1:3, но проиграл «Куньлуню» в серии буллитов

«Салават» отыгрался с 1:3, но проиграл «Куньлуню» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу хозяев. Матч впервые в истории лиги был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.

Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Алексеем Семёновым. В результате эпизода китайский клуб получил большинство, которое реализовал Адам Кракнелл. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие, однако ещё до перерыва Войтек Вольски оформил дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кракнелл (Брюле, Майоне) – 08:32' (5x4)   1:1 Кугрышев (Сергеев, Сошников) – 24:29' (5x4)   2:1 Вольски – 30:44' (4x4)   3:1 Вольски (Брюле, Кракнелл) – 37:12' (5x4)   3:2 Хартикайнен (Ларсен) – 45:42' (5x5)   3:3 Сошников – 51:49' (5x5)   4:3 Брюле – 65:00' ( ПБ)

Перед началом третьего периода уфимцы уступали со счётом 1:3, однако команде Николая Цулыгина удалось отыграться усилиями Теэму Хартикайнена и Никиты Сошникова. Исход матча решила серия буллитов, в котором точнее оказались «драконы». Решающую попытку реализовал Жильбер Брюле.

Вынесенный на 18-тысячную арену в Китае матч КХЛ проходит при пустых трибунах
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