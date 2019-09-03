«Салават» отыгрался с 1:3, но проиграл «Куньлуню» в серии буллитов

«Куньлунь Ред Стар» победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу хозяев. Матч впервые в истории лиги был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.

Уже на седьмой минуте стартовой трети в деле себя проявил тафгай китайской команды Гарет Хант. Канадский нападающий применил силовой приём против защитника уфимцев Павла Коледова, после чего подрался с вступившемся за партнёра Алексеем Семёновым. В результате эпизода китайский клуб получил большинство, которое реализовал Адам Кракнелл. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие, однако ещё до перерыва Войтек Вольски оформил дубль.

Перед началом третьего периода уфимцы уступали со счётом 1:3, однако команде Николая Цулыгина удалось отыграться усилиями Теэму Хартикайнена и Никиты Сошникова. Исход матча решила серия буллитов, в котором точнее оказались «драконы». Решающую попытку реализовал Жильбер Брюле.