Нюландер: теперь я могу быть просто доминирующим игроком. Я всегда таким был

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер поделился ожиданиями перед новым сезоном.
«Год был особенным. Процесс переговоров занял больше времени, чем обе стороны рассчитывали. Но я ни о чем не жалею. Сейчас я смотрю только вперед и в новом сезоне готовлюсь показывать доминирующий хоккей.
Каждое лето ты ощущаешь свежий старт. Я нахожусь в отличной форме, чувствую себя великолепно, так что сейчас довольно уверен в себе. Мне не нужно думать о новом контракте? Действительно, сейчас я могу просто готовиться, не думать ни о чем другом и быть доминирующим игроком. Я всегда таким был. Я всегда думал только о том, чтобы быть лучшим на льду.
Нужно иметь шайбу на клюшке, хорошо кататься и комбинировать, создавать много отличных голевых моментов. Если это удается делать, именно тогда ты и показываешь хороший хоккей. Бывают матчи, в которых ты не будешь отличаться результативными действиями, но будешь создавать моменты. Именно это для меня главное. Можно сыграть плохо, но набрать три очка — такое иногда происходит. Но так это все работает. Можно провести много классных матчей, потом сыграть не очень результативно, но все равно все будет нормально, потому что играл ты хорошо», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 3 сентября 2019
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