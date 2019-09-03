Защитник Никлас Кронвалль завершил карьеру
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль решил завершить игровую карьеру, информирует официальный «твиттер» американской команды. 38-летний швед получит должность в хоккейной службе «Детройта».
В прошедшем сезоне защитник принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 27 (3+24) очков при показателе полезности "-5" и 40 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 20 минут за матч.
Кронвалль всю карьеру в НХЛ провёл в «Детройте», сыграв первый матч за основную команду клуба в 2003 году. Всего в НХЛ защитник отыграл 953 матча, заработав 432 (83+349) очка и 564 штрафных минуты. Кронвалль — член «Тройного золотого клуба».
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