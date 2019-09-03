Уайт: «Нефтехимик» хорошо готов к сезону и сделал выводы

Форвард «Нефтехимика» Мэтт Уайт поделился мнением о подготовке нижнекамской команды к сезону.
«Первое очко в КХЛ? В первую очередь для меня главный результат это победа команды. Но если удаётся выиграть и заработать очки отдавая пас или забивая – это приятно вдвойне.
Результаты предсезонных матчей? Это определённо важные игры и я думаю, команда должна выиграть так много матчей, насколько это возможно. Не имеет значения, товарищеская это игра или нет. Мы же, в свою очередь, хорошо подготовились к сезону и сделали работу над ошибками после неудачных встреч.
Атмосфера на арене в Минске? Я пока не играл на других аренах, но если они такие же, как и здесь, это очень здорово. Мне понравилось играть при полных трибунах, при такой атмосфере. Перед матчем нам сказали, что президент Беларуси присутствует на этой игре. Мы сразу готовились к тому, что «Динамо» с первых минут будет действовать активно и стараться победить, но «Нефтехимик» проделал большую работу и смог выиграть в этой игре. Нас ждут ещё две сложные игры в этой выездной серии, но я с нетерпением жду возвращения в Нижнекамск, чтобы сыграть первый матч на домашней арене», — цитирует Уайта puckfans.at.
- 3 сентября 2019
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:05
-
18:04
-
17:44
-
17:31
-
17:12
-
17:06
-
16:33
-
16:30
-
16:07
-
15:56
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:06
-
13:49
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:04