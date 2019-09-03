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Уайт: «Нефтехимик» хорошо готов к сезону и сделал выводы

Уайт: «Нефтехимик» хорошо готов к сезону и сделал выводы
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Нефтехимика» Мэтт Уайт поделился мнением о подготовке нижнекамской команды к сезону.

«Первое очко в КХЛ? В первую очередь для меня главный результат это победа команды. Но если удаётся выиграть и заработать очки отдавая пас или забивая – это приятно вдвойне.

Результаты предсезонных матчей? Это определённо важные игры и я думаю, команда должна выиграть так много матчей, насколько это возможно. Не имеет значения, товарищеская это игра или нет. Мы же, в свою очередь, хорошо подготовились к сезону и сделали работу над ошибками после неудачных встреч.

Атмосфера на арене в Минске? Я пока не играл на других аренах, но если они такие же, как и здесь, это очень здорово. Мне понравилось играть при полных трибунах, при такой атмосфере. Перед матчем нам сказали, что президент Беларуси присутствует на этой игре. Мы сразу готовились к тому, что «Динамо» с первых минут будет действовать активно и стараться победить, но «Нефтехимик» проделал большую работу и смог выиграть в этой игре. Нас ждут ещё две сложные игры в этой выездной серии, но я с нетерпением жду возвращения в Нижнекамск, чтобы сыграть первый матч на домашней арене», — цитирует Уайта puckfans.at.

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