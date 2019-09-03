Стали известны составы на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Стали известны составы московского хоккейного клуба ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 сентября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Секач — Светлаков — Телегин;

Романов, Калинин — Андронов — Толчинский, Ртищев.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;

Лямкин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Глухов — Основин — Лукоянов;

Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Фисенко.