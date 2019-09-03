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ЦСКА — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Стали известны составы на матч ЦСКА — «Ак Барс»

Стали известны составы на матч ЦСКА — «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского хоккейного клуба ЦСКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 3 сентября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Секач — Светлаков — Телегин;
Романов, Калинин — Андронов — Толчинский, Ртищев.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Лямкин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Основин — Лукоянов;
Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Фисенко.

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