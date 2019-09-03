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Гулявцев: к победе «Сибири» привело одно безответственное удаление

Гулявцев: к победе «Сибири» привело одно безответственное удаление
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги гостевого матча с новосибирской «Сибирью» (1:2). Специалист назвал в качестве причины «одно безответственное удаление».

«Как и предполагали матч будет непростой, как и для нас, так и для «Сибири». Мы предполагали, что при своих трибунах «Сибирь» пойдёт вперёд. Мы в принципе справились с давлением в первом периоде, где было преимущество и по броскам и по периоду за «Сибирью», в последующих периодах мы выровняли игру. Что касается результата, одно безответственное удаление привело к победе «Сибири»» — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона

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