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Сятери: красные щитки скоро поменяю, будет амуниция в цветах «Сибири»

Сятери: красные щитки скоро поменяю, будет амуниция в цветах «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (2:1).

«Нам не повезло в первом периоде — много бросали, было много моментов, но не удалось забить. Хорошо, что мы продолжили давить и смогли добиться результата. Трудно ли пришлось в начале, когда «Амур» почти не бросал по моим воротам? Да, начало было трудным. Всего несколько бросков, я был «холодным». Возможно, это немного повлияло на то, что я не смог отразить шайбу в эпизоде с голом «Амура», но хорошо, что смогли в итоге выиграть. Атмосфера на первом домашнем матче была потрясающая, но я бывал в Новосибирске и раньше, поэтому знаю, как здорово тут болеют. Игру «Амура» по персоналиям не разбирали, ограничились общим разбором тактики.

Собираюсь ли я менять свои красные щитки на клубные цвета? Непременно. Я жду их, они должны скоро приехать», — сказал Сятери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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