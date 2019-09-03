Сятери: красные щитки скоро поменяю, будет амуниция в цветах «Сибири»

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (2:1).
«Нам не повезло в первом периоде — много бросали, было много моментов, но не удалось забить. Хорошо, что мы продолжили давить и смогли добиться результата. Трудно ли пришлось в начале, когда «Амур» почти не бросал по моим воротам? Да, начало было трудным. Всего несколько бросков, я был «холодным». Возможно, это немного повлияло на то, что я не смог отразить шайбу в эпизоде с голом «Амура», но хорошо, что смогли в итоге выиграть. Атмосфера на первом домашнем матче была потрясающая, но я бывал в Новосибирске и раньше, поэтому знаю, как здорово тут болеют. Игру «Амура» по персоналиям не разбирали, ограничились общим разбором тактики.
Собираюсь ли я менять свои красные щитки на клубные цвета? Непременно. Я жду их, они должны скоро приехать», — сказал Сятери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 3 сентября 2019
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:05
-
18:04
-
17:44
-
17:31
-
17:12
-
17:06
-
16:33
-
16:30
-
16:07
-
15:56
-
15:15
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:26
-
14:14
-
14:06
-
13:49
-
13:35
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:14
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:04