Пельтола: прошлый сезон никто в «Сибири» не вспоминает, у нас новая команда

Нападающий новосибирской «Сибири» Юкка Пельтола прокомментировал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (2:1).



«Это было невероятно — снова окунуться в атмосферу домашнего матча. Болельщики сегодня были очень громкими, поэтому чувствовалось волнение, оно было у всех. Первый период получился неплохим. Мы уступали в одну шайбу, хотя полностью контролировали игру, но итоговая победа порадовала — это действительно хороший результат. Прошлый сезон никто из нас не вспоминает, это осталось позади. У нас сейчас новая команда, мы готовы работать и биться. Знаем, что нам нужно действовать агрессивно, что от нас ждут голов, и сегодня мы пытались играть именно так. Конечно, для нас важен хороший старт, да и для болельщиков тоже.



Сятери дебютировал за «Сибирь» очень уверенно. Особенно был хорош в третьем периоде, когда сделал несколько очень непростых сейвов. Мы неплохо подчистили пятачок, не дали добить, но, в целом, Харри отыграл очень солидно», — сказал Пельтола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона