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Заварухин: Михайлов вне заявки. Он не показывает ту игру, что мы от него ждём

Заварухин: Михайлов вне заявки. Он не показывает ту игру, что мы от него ждём
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Амуром» (2:1).

«Прежде всего хотел бы поздравить болельщиков с победой, создали невероятную атмосферу при которой было одно удовольствие играть. Первый период создали моменты, но не удалось забросить шайбы. Второй период провели похуже, потерь было много, где-то вратарь выручил, где-то игроки шайбу брали на себя. В третьем периоде наконец-то реализовали большинство которое наигрывали. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую работу и игру.

Лучший снайпер прошлого сезона Никита Михайлов сегодня оказался вне заявки. Мы на него надеемся, что он будет показывать лучшую игру, но за то время которое я нахожусь в «Сибири» он не показывал ту игру, которую мы от него ждём. Он сам, наверное, это понимает и мы ждём когда он выйдет на свой уровень» — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

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