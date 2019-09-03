Заварухин: Михайлов вне заявки. Он не показывает ту игру, что мы от него ждём

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Амуром» (2:1).



«Прежде всего хотел бы поздравить болельщиков с победой, создали невероятную атмосферу при которой было одно удовольствие играть. Первый период создали моменты, но не удалось забросить шайбы. Второй период провели похуже, потерь было много, где-то вратарь выручил, где-то игроки шайбу брали на себя. В третьем периоде наконец-то реализовали большинство которое наигрывали. Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую работу и игру.



Лучший снайпер прошлого сезона Никита Михайлов сегодня оказался вне заявки. Мы на него надеемся, что он будет показывать лучшую игру, но за то время которое я нахожусь в «Сибири» он не показывал ту игру, которую мы от него ждём. Он сам, наверное, это понимает и мы ждём когда он выйдет на свой уровень» — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона