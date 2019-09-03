Вл. Ушенин: размер площадки не имеет значения, все команды в равных условиях

Нападающий хабаровского «Амура» Владислав Ушенин прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (1:2).
«Старались играть быстро, действовать на контратаках. Понимали, что «Сибирь» будет давить, что соперника будут гнать вперёд болельщики. Мой гол — это, скорее всего, ошибка кого-то из новосибирцев, у них кто-то на смену пошёл. Я убежал и удачно попал. Насколько «Амур» готов к сезону? Всё по плану. Возможно, мы чуть-чуть отстали по «физике» от «Сибири», но действовали по установке тренера. «Сибирь» — это наши извечные конкуренты за попадание в плей-офф. Не думаю, что новосибирцы сильно поменялись по сравнению с концовкой прошлого сезона. Возможно, есть новые нюансы в тактике, но, в целом, всё сохранилось. Мы знаем, кто и как играет.
Смена размеров площадок не мешает, нормально перестраиваемся. Ничего уже не поменять. Какой размер лучше? Без разницы, нам нужно выходить и играть. Все команды в разных условиях. Если не сказать заранее про размер, то не почувствуешь разницы? Нет, ощущения, конечно, другие, но быстро привыкаешь. Минут пять побегал, вкатился. Не жалуются ли вратари? Не знаю. Нам — не жалуются», — передаёт слова Ушенина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 3 сентября 2019
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