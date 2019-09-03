В честь Овечкина назвали хлопья «Ови-О». Скоро они поступят в продажу
Хлопья «Ови-О», названные в честь капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, скоро поступят в продажу. Российский нападающий принял участие в съёмках рекламы хлопьев.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
Разработчики игры NHL 20 оценили Овечкина 92 баллами, с которыми он разделил места с третьего по пятое вместе с форвардами Никитой Кучеровым («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Натаном Маккинноном («Колорадо Эвеланш»).
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