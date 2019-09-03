Скабелка: не скажу, что движение «Барыса» понравилось. Было движение

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:3).
«Конечно, мы не можем быть довольны стартом, потому что проиграли. Но если по игре говорить, наверное, было движение. Достаточно много мы играли в зоне соперника. Были моменты, но где-то вратарь помог, где-то наше мастерство подвело. Во второй половине второго периода потеряли концентрацию, начали удаляться. Практически половину периода играли в меньшинстве, за что соперник нас и наказал. И соглашусь с коллегой: в хоккее, если не забиваешь „5 на 3“, тяжело рассчитывать на успех. Сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше.
Я не сказал, что движение понравилось. Было движение. Но мы можем и будем играть быстрее. Первая игра, и наши сочетания, как мы начинали предсезонку, и как мы играем сейчас, они разные. Добавились Роман Старченко и Эрик Тангрэди, и все сочетания нам пришлось немного поменять. Рабочий процесс.
Сочетания были неудачные? По одной игре не стоит делать каких-то выводов, удачные они или неудачные. Все мастера, все умеют забивать, сегодня не получилось. Естественно, когда проигрываешь и время матча подходит к концу, ты пытаешься что-то сделать. Поэтому и были смены сочетаний», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 3 сентября 2019
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