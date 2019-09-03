«Салават Юлаев» прибыл на матч с «Куньлунем» с шестичасовым опозданием

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» прибыл в китайский город Шэнчжэнь на матч регулярного чемпионата КХЛ с клубом «Куньлунь Ред Стар» с шестичасовым опозданием. Таким образом, команда Николая Цулыгина прибыла в назначенное место всего за 12 часов до матча.
Дело в том, что в Китае месяц проходят торжества, связанные с юбилейными мероприятиями (70-летие образования КНР), в связи с этим до 9 октября прилёт на территорию страны любых иностранных чартеров запрещён. По нашей информации, в пятницу матч вообще могли перенести на неопределенный срок, так как разрешения на посадку чартера ещё не было. Не было этого разрешения и в понедельник утром. В связи с этим время вылета постоянно переносили. В итоге уфимцы, получив разрешение на вылет благодаря усилиям российской авиакомпании, вылетели из Уфы в 16:00 по местному времени, сев на дозаправку в Новосибирске.
Ко всему прочему, перед игрой на арене не был залит лёд, а в ходе встречи постоянно возникали проблемы с воротами и калитками, которые нормально не закрывались. В среду, 4 сентября, команды проведут второй матч.
- 3 сентября 2019
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