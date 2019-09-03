Чесалин: находиться без команды было тяжело прежде всего психологически

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин поделился эмоциями от матча с «Амуром» (2:1) и рассказал о переходе в новосибирский клуб.



«Очень много сегодня было эмоций, особенно в первом периоде. Была нереальная поддержка трибун. Раньше я наблюдал за ней с противоположной стороны. Сегодня, когда стояли на синей линии и играл гимн, удалось вживую её прочувствовать: нереальные эмоции, они просто зашкаливают, не могу даже описать.



На что просили обратить внимание тренеры в игре «Амура»? Мы разбирали их, но это наши небольшие внутренние секреты. В первую очередь нам нужно было обратить внимание на свою игру, не на то, как «Амур» играет, а как будем действовать мы. В первом периоде эмоции зашкаливали, хотелось сразу сломить соперника, чуть-чуть не удалось это сделать. Сейчас выпустили пар, в следующих матчах будет проще.



Тяжело ли летом было находиться в статусе свободного агента? Было тяжело прежде всего психологически. Слава богу, я оказался здесь, пусть и не с начала межсезонья. Пропустил две недели сборов, было тяжело физически, но спуску себе не давал, готовился по максимуму. Все равно готовиться одному и вместе с командой — разные вещи.



Какую роль сыграл в моем переходе Заварухин? Безусловно, это был самый важный фактор, но это не только его решение, это решение всего тренерского штаба и менеджмента. Благодарен им, что доверили мне это место в составе.



Хоккеисты «Амура» были недовольны качеством льда? Грешить на лёд не вижу причин. Да, он не лучшего качества, но мы в равных условиях. Что они отдают по этому льду передачу, что мы. Хотелось бы лучшего качества, но довольствуемся тем, что есть.



Наше звено с Казаковым и Торченюком выглядит миниатюрным и проседает в силовой? Мы берем другими качествами — скоростью, прессингом. Сейчас почти везде маленькие площадки, на них нужна быстрота. Меня вполне устраивают партнёры. С Александром Торченюком мы уже играли, нам не пришлось привыкать друг к другу. Максим Казаков – профессионал, технически очень оснащённый игрок. Очень приятно играть с ними», – сказал нападающий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона