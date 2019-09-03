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«Авангард» обыграл «Йокерит» в Хельсинки

«Авангард» обыграл «Йокерит» в Хельсинки
Хоккей / КХЛ 0

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Для «джокеров» это был первый матч в сезоне-2019/20, «Авангард» ранее обыграл московский ЦСКА в Кубке открытия (3:1).

Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — удачным броском отметился нападающий «Авангарда» Алексей Потапов. Следующие 40 минут прошли без заброшенных шайб. На 47-й минуте преимущество «ястребов» упрочил защитник Коди Франсон. Через десять минут «Йокерит» отыграл одну шайбу усилиями защитника Микко Лехтонена, но точку в матче поставил форвард «Авангарда» Павел Дедунов.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потапов (Покка, Стась) – 03:15' (5x5)   0:2 Франсон (Широков, Андригетто) – 46:04' (5x5)   1:2 Лехтонен (Йенсен) – 56:42' (5x5)   1:3 Дедунов – 59:58' (en)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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