Лучшему игроку матча в «Авангарде» выдают чемпионский пояс

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашней площадке уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:3. Для «джокеров» это был первый матч в сезоне-2019/20, «Авангард» ранее обыграл московский ЦСКА в Кубке открытия (3:1).
В «Авангарде» признали лучшим игроком матча голкипера Игоря Бобкова. В прошлом сезоне лучшему игроку «ястребов» выдавали шапку, теперь — чемпионский пояс.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».
Счёт был открыт уже на четвёртой минуте — удачным броском отметился нападающий «Авангарда» Алексей Потапов. Следующие 40 минут прошли без заброшенных шайб. На 47-й минуте преимущество «ястребов» упрочил защитник Коди Франсон. Через десять минут «Йокерит» отыграл одну шайбу усилиями защитника Микко Лехтонена, но точку в матче поставил форвард «Авангарда» Павел Дедунов.
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