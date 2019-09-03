Рейдеборн совершил гениальный сейв. Трибуны по ошибке отпраздновали гол

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн совершил великолепный сейв в третьем периоде матча с московским ЦСКА. За воротами по ошибке зажгли сигнал заброшенной шайбы, трибуны начали радоваться якобы забитому голу. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Секач — Светлаков — Телегин;
Романов, Калинин — Андронов — Толчинский, Ртищев.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Лямкин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Глухов — Основин — Лукоянов;
Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Фисенко.
- 3 сентября 2019
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