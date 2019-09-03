Рейдеборн совершил гениальный сейв. Трибуны по ошибке отпраздновали гол

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн совершил великолепный сейв в третьем периоде матча с московским ЦСКА. За воротами по ошибке зажгли сигнал заброшенной шайбы, трибуны начали радоваться якобы забитому голу. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Секач — Светлаков — Телегин;

Романов, Калинин — Андронов — Толчинский, Ртищев.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Ожиганов, Азеведу — Кормье — Фрэттин;

Лямкин — Фазылзянов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Глухов — Основин — Лукоянов;

Педан, Э. Галимов — А. Галимов — Петров, Фисенко.