Александр Салак тренируется с клубом Яромира Ягра

Известный чешский голкипер Александр Салак тренируется с хоккейным клубом «Кладно», информирует Kladensky Denik. Напомним, владельцем и действующим форвардом «Кладно» является легендарный нападающий Яромир Ягр. Сообщается, что Салак пока не подписал контракт с клубом, но может это сделать в ближайшие дни.



В прошлом сезоне 32-летний Салак выступал в ярославском «Локомотиве», проиграв конкуренцию юному Илье Коновалову. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Салак принял участие в 20 матчах, одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей.



В Континентальной хоккейной лиге Салак также выступал за «Сибирь» и СКА.

Салак — о будущем: ещё не решил. Время покажет, куда я вернусь или не вернусь