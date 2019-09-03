Александр Салак тренируется с клубом Яромира Ягра
Известный чешский голкипер Александр Салак тренируется с хоккейным клубом «Кладно», информирует Kladensky Denik. Напомним, владельцем и действующим форвардом «Кладно» является легендарный нападающий Яромир Ягр. Сообщается, что Салак пока не подписал контракт с клубом, но может это сделать в ближайшие дни.
В прошлом сезоне 32-летний Салак выступал в ярославском «Локомотиве», проиграв конкуренцию юному Илье Коновалову. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Салак принял участие в 20 матчах, одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей.
В Континентальной хоккейной лиге Салак также выступал за «Сибирь» и СКА.
Салак — о будущем: ещё не решил. Время покажет, куда я вернусь или не вернусь
- 3 сентября 2019
-
22:06
-
21:57
-
21:45
-
21:37
-
21:32
-
21:27
-
21:15
-
21:07
-
20:49
-
20:45
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:08
-
19:57
-
19:47
-
19:32
-
19:23
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:37
-
18:28
-
18:05
-
18:04
-
17:44
-
17:31
-
17:12
-
17:06
-
16:33
-
16:30
Партнерский контент