Квартальнов — об удалениях в матче с ЦСКА: интересно, интересно…

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от проигрыша в матче с ЦСКА (2:3).



«Мы не очень хорошо сыграли второй период. Этот период нас немного выхлестнул, два остальных периода были равными. Пока вот так. Почему не пригодился Секач, который сегодня оформил дубль за ЦСКА? Мне нечего сказать по этому поводу. Нам все годятся. Молодой защитник Журавлёв – игрок основного состава. Даже без лимитных моментов.



Что сказать про удаления? Интересно, интересно… Опять же, говорю, играют две большие команды, хорошая игра. Есть какие-то вопросы, но мы будем работать над тем, чтобы удалений было меньше», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Ак Барс» погубили удаления и Секач. ЦСКА не мог проиграть этот матч Команда с таким запасом мастерства, как у «армейцев», свои шансы не упустила.