Фанат в каске и Квартальнов в гневе. Яркие фото матча ЦСКА — «Ак Барс»

2 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА переиграл казанский «Ак Барс». Встреча закончилась со счётом 3:2. Для «Ак Барса» это был первый матч в сезоне-2019/20, ЦСКА 1 сентября проиграл «Авангарду» в Кубке открытия (1:3).
Первый гол зрители увидели на девятой минуте — удачным броском отличился нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв. В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Иржи Секач и оформивший дубль Ткачёв. На 50-й минуте подопечные Игоря Никитина восстановили равновесие в счёте благодаря голу форварда Линдена Вея. За минуту до сирены Секач сделал дубль, принеся победу ЦСКА.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 3 сентября 2019
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