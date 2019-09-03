Никитин: не буду загадывать далеко, у ЦСКА хватает проблем

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры с «Ак Барсом» (3:2).
«Второй период мы провели активно, единственное, пропускали контратаки. В третьем уже сыграли построже, дождались своих шансов, большинство сработало. Думаю, игра понравилась болельщикам.
Естественно, сегодня исход матча решило большинство. Иногда оно получается, иногда — нет, но мы работаем над этим. Секач – мастеровитый парень, потому и выходит в большинстве. Ни для кого не секрет, что в большинстве играют ребята, обладающие мастерством.
После предсезонки мы будем давать играть всем ребятам. Были достаточно серьёзные нагрузки. Не хотим, чтобы играми звенья наслаивались, поэтому в ближайшее время будем менять тройки. Сорокину по плану дадим сыграть.
Не знаю, может ли команда выйти из-под нагрузок за три дня. Весь сезон мы набираем форму, работы много.
Один из грандов Востока, с которыми мы играли на старте чемпионата, может стать нашим соперником в финале? Я бы не стал загадывать так далеко. У нас хватает своих проблем, сначала бы с Западом разобраться. Идём от игры к игре», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 3 сентября 2019
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