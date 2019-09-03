Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Свитер Овечкина — второй по количеству проданных в сезоне-2018/19

Свитер Овечкина — второй по количеству проданных в сезоне-2018/19
Хоккей / НХЛ 0

Стало известно, чьи свитеры пользуются наибольшей популярностью у болельщиков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19.

Чаще всего болельщики покупали свитер нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Следом идёт форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, замыкает тройку нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Свитер российского форвард «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко занял восьмую строчку.

В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.

Овечкин, Кросби и Бобровский. Сборная лучших игроков НХЛ за 10 лет
Макдэвид тоже есть, хотя сыграл крайне мало.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент