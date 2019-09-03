Свитер Овечкина — второй по количеству проданных в сезоне-2018/19
Стало известно, чьи свитеры пользуются наибольшей популярностью у болельщиков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19.
Чаще всего болельщики покупали свитер нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Следом идёт форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, замыкает тройку нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Свитер российского форвард «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко занял восьмую строчку.
В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
Овечкин, Кросби и Бобровский. Сборная лучших игроков НХЛ за 10 лет
Макдэвид тоже есть, хотя сыграл крайне мало.
- 3 сентября 2019
-
23:47
-
23:30
-
23:04
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:23
-
22:06
-
21:57
-
21:45
-
21:37
-
21:32
-
21:27
-
21:15
-
21:07
-
20:49
-
20:45
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:08
-
19:57
-
19:47
-
19:32
-
19:23
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:37
-
18:28
Партнерский контент