Свитер Овечкина — второй по количеству проданных в сезоне-2018/19

Стало известно, чьи свитеры пользуются наибольшей популярностью у болельщиков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2018/19.



Чаще всего болельщики покупали свитер нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Следом идёт форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, замыкает тройку нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Свитер российского форвард «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко занял восьмую строчку.

В минувшем сезоне Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.