Андронов во второй раз за пять лет закончил матч КХЛ с «-2»

Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2. Для «Ак Барса» это был первый матч в сезоне-2019/20, ЦСКА 1 сентября проиграл «Авангарду» в Кубке открытия (1:3).



Нападающий ЦСКА Сергей Андронов завершил матч с показателем полезности «-2». Опытный форвард во второй раз за последние пять лет заработал подобный показатель полезности. В последний раз форвард заканчивал игру с «-2» во время финальной серии плей-офф с «Ак Барсом» в сезоне-2017/18.



В прошлом сезоне Андронов закончил регулярный чемпионат с показателем полезности «+14».

«Ак Барс» погубили удаления и Секач. ЦСКА не мог проиграть этот матч Команда с таким запасом мастерства, как у «армейцев», свои шансы не упустила.

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