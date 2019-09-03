Андронов во второй раз за пять лет закончил матч КХЛ с «-2»
Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2. Для «Ак Барса» это был первый матч в сезоне-2019/20, ЦСКА 1 сентября проиграл «Авангарду» в Кубке открытия (1:3).
Нападающий ЦСКА Сергей Андронов завершил матч с показателем полезности «-2». Опытный форвард во второй раз за последние пять лет заработал подобный показатель полезности. В последний раз форвард заканчивал игру с «-2» во время финальной серии плей-офф с «Ак Барсом» в сезоне-2017/18.
В прошлом сезоне Андронов закончил регулярный чемпионат с показателем полезности «+14».
«Ак Барс» погубили удаления и Секач. ЦСКА не мог проиграть этот матч
Команда с таким запасом мастерства, как у «армейцев», свои шансы не упустила.
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- 3 сентября 2019
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