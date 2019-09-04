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Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 3 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялось пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги

«Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» — 4:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кракнелл (Брюле, Майоне) – 08:32' (5x4)   1:1 Кугрышев (Сергеев, Сошников) – 24:29' (5x4)   2:1 Вольски (Шустр, Брюле) – 30:44' (4x4)   3:1 Вольски (Брюле, Кракнелл) – 37:12' (5x4)   3:2 Хартикайнен (Ларсен) – 45:42' (5x5)   3:3 Сошников – 51:49' (5x5)   4:3 Брюле – 65:00' ( ПБ)

«Сибирь» — «Амур» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Ушенин Владислав (Кондратьев) – 13:52' (5x5)   1:1 Казаков (Саюстов, Чесалин) – 14:44' (5x5)   2:1 Пуустинен (Йокипакка, Пельтола) – 49:06' (5x4)

«Барыс» — «Адмирал» — 1:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Юнг (Бакош, Альмквист) – 31:52' (5x4)   0:2 Альмквист (Юнг) – 36:39' (5x4)   1:2 Найт (Хелука) – 50:55' (5x4)   1:3 Стрельцов (Ломако) – 59:05' (en)

«Йокерит» — «Авангард» — 1:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потапов (Покка, Стась) – 03:15' (5x5)   0:2 Франсон (Широков, Андригетто) – 46:04' (5x5)   1:2 Лехтонен (Йенсен) – 56:42' (5x5)   1:3 Дедунов – 59:58' (en)

ЦСКА — «Ак Барс» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Ткачёв (Ожиганов, Фазылзянов) – 08:48' (5x5)   1:1 Секач (Григоренко, Капризов) – 38:49' (5x4)   1:2 Ткачёв (Азеведу, Хенкель) – 39:29' (5x5)   2:2 Вей (Капризов, Григоренко) – 49:57' (5x3)   3:2 Секач (Вей, Нестеров) – 58:56' (5x4)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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