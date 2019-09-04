Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Вчера, 3 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоялось пять матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги
«Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев» — 4:3 Б.
«Сибирь» — «Амур» — 2:1.
«Барыс» — «Адмирал» — 1:3.
«Йокерит» — «Авангард» — 1:3.
ЦСКА — «Ак Барс» — 3:2.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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