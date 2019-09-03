Хелука: мой дебют в КХЛ получился не таким, как хотелось бы

Нападающий «Барыса» Адам Хелука поделился впечатлениями от поражения в матче с «Адмиралом» (1:3).



«С нетерпением ждал своего официального дебюта в КХЛ, жаль, что он получился не таким как хотелось бы. Начали мы хорошо и всё шло по плану на игру, то есть играть быстро, чаще проводить время в нападении и в большей степени нам это удалось. Думаю, если в следующих матчах продолжим в таком же ключе, то это будет работать на нас, команда сыгрывается и с каждым матчем понимание между друг другом будет расти. Думаю, когда мы наполучали много удалений во втором периоде, а «Адмирал» при игре в большинстве запер нас в своей зоне и удачно его использовал наш план разбился», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.



«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»