Бобков: матч с «Йокеритом» был потруднее, чем игра с ЦСКА

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги выигранного матча с «Йокеритом» (3:1).



«Этот матч был потруднее, чем с ЦСКА. «Йокерит» все-таки сегодня был более нацелен на ворота, бросали вообще отовсюду, площадка шире. Это было их преимущество: они очень любят эти диагональные передачи. Но ребята блокировали очень много бросков, сегодня Вилле Покка бросков 20 заблокировал лично.



Перестраивание на разный формат площадок? Тяжело, да. Углы разные, то есть, на канадской площадке ты ориентируешься по борту, где синяя линия, один угол, на олимпийской он совершенно другой. Уже фотографировал списки, где какие площадки, и лично готовлюсь. Тут делать нечего, нужно готовиться.



Результат выездной серии? 100% очков забрали… Проделали огромную работу, играем в правильный хоккей, выполняем установку тренера — отсюда и результат. Делай, что говорит тренер, и будешь в плюсе», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

«Авангард» обыграл «Йокерит» в Хельсинки