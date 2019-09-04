Сошников — об игре с «Куньлунем»: многое не получилось из-за ужасного льда

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал поражение своей команды от «Куньлуня» (3:4 Б) в матче КХЛ.



«Не хотелось бы искать оправдания, но многое сегодня не получилось, потому что качество льда было просто ужасное. Жаль терять очки, завтра мы покажем другой хоккей.



Забитая шайба? Вылез на ворота, отдавать было некому, а там уже с пятачка добил. Черновой гол получился.



Играть два дня подряд, думал, будет сложнее. Прилетели в 7 утра, состояние не самое лучшее, но мы поспали 3-4 часа — и в бой, — приводит слова Сошникова пресс-служба «Салавата Юлаева».

3 июня 2019 года клубы КХЛ СКА и «Салават Юлаев» совершили обмен, в результате которого права на Сошникова перешли к уфимскому клубу. В СКА отправился Владимир Ткачёв.