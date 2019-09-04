Торторелла — об уходе Бобровского и Панарина из «Коламбуса»: я в бешенстве

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла впервые прокомментировал уход Сергея Бобровского, Артемия Панарина и Мэтта Дюшейна из команды.
«Я в бешенстве. Да, я в бешенстве. Я зол за своих игроков. Я зол за город и всю организацию. Я испытываю огромное уважение к перечисленным игрокам, но не надо говорить о чёртовой победе в том стиле, что вы хотите уйти в другой клуб ради того, чтобы добиться победы. Выигрывать надо здесь. Я говорю это очень осторожно, потому что мне нравятся эти игроки. В прошлом сезоне мы провели много встреч, чтобы исправить положение, когда казалось, что всё вышло из строя.
А теперь давайте пройдёмся по персоналиям. Датчи (Дюшейн. — Прим. «Чемпионата») играл очень хорошо за «Коламбус», но хотел уйти. Панарин… Он сделал так много хорошего. Один из самых сильных негабаритных игроков, которых я когда-либо тренировал. Вы же все знаете, как я к нему отношусь. Просто поразительно, как же он хорош. Но он тоже ушёл. Бобровский — адски хороший вратарь. На протяжении последних трёх сезонов он прогрессировал в матчах плей-офф. Он был действительно хорош. Знаете, никто не знает, как бы сложилась серия с «Тампой», если бы не его сейв в начале второго периода первого матча.
Я уважаю всех этих парней, но я не хочу слышать одной фразы: «Я хочу побеждать». Ведь мы прогрессировали, и побеждать нужно было с нами. Возможно, им не нравилось играть за меня. И это нормальная ситуация. Ведь играют ради товарищей по команде, а не за главного тренера, но именно в этом плане я увидел высокомерие. Думаю, что сейчас я чувствую себя как вся команда. А теперь я говорю: «Чёрт с ними, ведь мы хотим быть здесь, так что давайте соберёмся и начнём сезон». Я желаю ушедшим только лучшего, но я взбешён тем, что они покинули «Коламбус», потому что думаю, что у нас действительно хорошая команда», — сказал Торторелла.
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