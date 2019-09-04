Хартли: ещё одна большая победа на выезде, матч вышел отличный

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:1).
«Ещё одна большая победа на выезде. Позавчера мы обыграли действующего чемпиона – ЦСКА, затем прилетели в Хельсинки, где нам предстояла встреча с сильной командой, в составе которой играют габаритные силовые хоккеисты.
Мы сказали нашим игрокам, что они должны быть готовы. Отличный вышел матч. Залог успеха был в игре Бобкова и в нейтрализации меньшинства. Мы очень уверенно сыграли в обороне.
Мы открыли счёт и затем продолжили активно действовать. Если мы допускали ошибки, на последнем рубеже нас выручал Бобков, совершая важные спасения. Все игроки, в том числе Покка, заблокировали большое количество бросков перед воротами. Важная выездная победа для нас», — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.
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