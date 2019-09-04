Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: ещё одна большая победа на выезде, матч вышел отличный

Хартли: ещё одна большая победа на выезде, матч вышел отличный
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:1).

«Ещё одна большая победа на выезде. Позавчера мы обыграли действующего чемпиона – ЦСКА, затем прилетели в Хельсинки, где нам предстояла встреча с сильной командой, в составе которой играют габаритные силовые хоккеисты.

Мы сказали нашим игрокам, что они должны быть готовы. Отличный вышел матч. Залог успеха был в игре Бобкова и в нейтрализации меньшинства. Мы очень уверенно сыграли в обороне.

Мы открыли счёт и затем продолжили активно действовать. Если мы допускали ошибки, на последнем рубеже нас выручал Бобков, совершая важные спасения. Все игроки, в том числе Покка, заблокировали большое количество бросков перед воротами. Важная выездная победа для нас», — цитирует Хартли пресс-служба омского клуба.

Дедунов — о голе: забить, не бросая по воротам, это надо постараться
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент