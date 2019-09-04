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Глава ОКР — о дисквалификации Кузнецова: отряд не заметит потери бойца

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава ОКР — о дисквалификации Кузнецова: отряд не заметит потери бойца
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что дисквалификация за допинг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова не станет слишком чувствительной потерей для сборной России.

«Дисквалификация скорее потеря не для команды, а репутационная потеря для прекрасного вида спорта. Такие истории скорее не о допинге, потому что, с моей точки зрения, использование вещества, которое было найдено у хоккеиста, не способствует росту спортивных результатов. Это вопрос этики, морали.

Кузнецов грубо нарушил правила, поэтому это репутационные потери для вида спорта. Но я уверен, что скамейка запасных у нашей хоккейной команды достаточно большая, и отряд не заметит потери бойца», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

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