Глава ОКР — о дисквалификации Кузнецова: отряд не заметит потери бойца

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что дисквалификация за допинг нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова не станет слишком чувствительной потерей для сборной России.

«Дисквалификация скорее потеря не для команды, а репутационная потеря для прекрасного вида спорта. Такие истории скорее не о допинге, потому что, с моей точки зрения, использование вещества, которое было найдено у хоккеиста, не способствует росту спортивных результатов. Это вопрос этики, морали.



Кузнецов грубо нарушил правила, поэтому это репутационные потери для вида спорта. Но я уверен, что скамейка запасных у нашей хоккейной команды достаточно большая, и отряд не заметит потери бойца», — цитирует Позднякова РИА «Новости».