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«Динамо Мск» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 4 сентября

Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 4 сентября
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 4 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.

14:30 мск. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

17:00. «Автомобилист» — Витязь;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Витязь
Московская область

17:00. «Металлург» Мг — «Северсталь»;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец

17:00. «Трактор» — СКА;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

19:00. «Локомотив» — «Спартак»;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва

19:30. «Динамо» М — «Динамо» Мн;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск

19:30. ХК «Сочи» — «Нефтехимик»;

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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19:30. «Динамо» Р — «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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