Расписание и онлайны матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится восемь матчей регулярного чемпионата.



14:30 мск. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;

17:00. «Автомобилист» — Витязь;

17:00. «Металлург» Мг — «Северсталь»;

17:00. «Трактор» — СКА;

19:00. «Локомотив» — «Спартак»;

19:30. «Динамо» М — «Динамо» Мн;

19:30. ХК «Сочи» — «Нефтехимик»;

19:30. «Динамо» Р — «Торпедо».

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.