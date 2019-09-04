Хованов — об опухоли: была травма ноги, образовался свёрток крови

Российский нападающий системы «Миннесоты Уайлд» Александр Хованов рассказал об операции по удалению доброкачественной костной опухоли в левой ноге.

«Мне в пятницу, 22 августа, сделали операцию, она шла два часа. Потом пролежал в реанимации часа три-четыре, и меня отправили домой. Переночевал у своего тренера, на следующий день мог понемногу ходить, поехал к себе в гостиницу, пару дней отлежался и всё.



С прошлого сезона знал, что у меня есть опухоль. Просто она была небольшого размера. У меня была травма ноги, там образовался свёрток крови. Сначала большого значения ему не придавал, потому что шёл сезон, всё откладывал на потом. Летом нога начала побаливать при физических нагрузках, сделал МРТ, и сказали, что нужна операция.

Но меня сразу успокоили, что это доброкачественная опухоль, а не раковая. Просто нарост на кости, который мешает суставам двигаться, из-за этого болевые ощущения. Операция несерьёзная — сделали четыре дырки под коленом и в паховой части, специальным лазером выжигали нарост и всё», — цитирует Хованова Sport24.