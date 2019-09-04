Морозов: думаем в МХЛ, как объяснить ребятам, что не надо торопиться в Америку

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поделился мнением о пути решения проблемы отъезда талантливых игроков в североамериканские лиги.
«У каждого игрока своя история. Есть советчики в лице агентов и родителей, которые не могут дождаться и как можно быстрее отправляют детей за океан. Сейчас мы в МХЛ совещаемся, думаем, как объяснить ребятам, что лучше не торопиться перебираться в Америку. Мне кажется, всё равно в НХЛ проще пробиться, когда ты уже достиг высокого уровня в России.
А некоторые ребята, уезжающие в юниорские лиги Канады и США, потом пропадают. Сейчас вспоминают, как Александр Радулов в 18 лет уехал в Квебек, там стал кумиром и пробился в НХЛ. А остальные куда делись? Много молодых уходят с хоккейной карты и оказываются никому не нужны", — приводят слова Морозова «Известия».
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