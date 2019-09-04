Овечкин — об ОИ-2018: заявление делал от сердца. Обидело, что никто не поддержал

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением насчёт возможного участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года, а также объяснил своё неучастие в Олимпиаде в Южной Корее.

«Следующая Олимпиада? Это ещё не обсуждается. Пока рано. Надо подождать, когда стартует тренировочный лагерь, оживет хоккейная жизнь в Северной Америке. Тогда и разговоры пойдут. Но это одна из тем, которая поднимется в диалоге между профсоюзом и НХЛ.

Меня раскритиковали в России за пропуск прошлой Олимпиады, ведь я обещал, что поеду в любом случае? Слушайте, у каждого своё мнение. Каждый говорит то, что хочет. Я делал своё заявление от сердца. Я реально думал и надеялся, что меня отпустят. У меня была договорённость со своим боссом Тедом Леонсисом. Он так и сказал: «Ты можешь ехать, без проблем».

Но единственная проблема была в том, что ИИХФ и НХЛ договорились так, что сами запретили уезжать в Корею. То есть я бы мог туда приехать, но в качестве болельщика. А какой в этом смысл? Мы и так болели по телевизору.

Понимаете, если ты пойдёшь один, как сделал я, то это как биться об стенку головой. Единственное, немного обидело и разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал. То есть кто-то говорил: мол, я поеду. А когда дошло до дела — голову спрятали в кусты. Или кто-то в песок засунул. Я не считаю, что тогда бросал слова на ветер. Просто пытался делать всё возможное. Руководство было в курсе, что я намерен поехать. Но как ты это сделаешь, если тебе запрещают ИИХФ и МОК? В таком случае все рассуждения надо заканчивать», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».