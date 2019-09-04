Дубас: можем рассмотреть соглашение с Марнером почти на любых условиях

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас заявил, что клуб готов подписать контракт с Митчеллом Марнером практически на любых условиях.

«Такой игрок, как Митчелл, очень много значит для команды на льду и в раздевалке. В такой ситуации мы можем рассмотреть краткосрочный, долгосрочный контракт, соглашение почти на любых условиях. Мы пойдем на всё, что устраивает Митчелла в тех областях, которые мы готовы обсуждать.

Предложения от других клубов? Было несколько звонков, но нельзя сказать, что телефон звонит не переставая. Все знают, что мы хотим оставить его у себя. Не знаю, какой информацией обладают другие, но Митчелл много раз говорил, в какой команде он хочет играть. Разговоров на эту тему было не так уж много. Не думаю, что нам придется столкнуться с такой ситуацией", — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.