«Трактор» — СКА: стали известны составы команд

Стали известны составы челябинского «Трактора» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 4 сентября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кейлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Томас;

Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;

Сергиенко — Ясинский, Косов — Карлин — Фатеев.

СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.