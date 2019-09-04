«Трактор» — СКА: стали известны составы команд
Стали известны составы челябинского «Трактора» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 4 сентября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кейлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Томас;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;
Сергиенко — Ясинский, Косов — Карлин — Фатеев.
СКА:
Кочетков (Мельничук);
Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.
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