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«Автомобилист» — «Витязь»: опубликованы составы команд

«Автомобилист» — «Витязь»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 сентября, начало игры — в 17:00 мск. Для Александра Шевченко матч станет 100-м в КХЛ.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин— Батыршин, Доус — Литовченко — Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд— Секстон;
Василевский — Трямкин, Рассейкин— Кучерявенко — Обидин;
Захаров, Валитов, Хрипунов — Попов — Мозер.

«Витязь»:

Ежов (Самонов)
Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Йормакка;
Стасенко — Головков, Монс — Чернов — Шевченко;
Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Петраков.

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