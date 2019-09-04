«Автомобилист» — «Витязь»: опубликованы составы команд

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и подмосковного «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 сентября, начало игры — в 17:00 мск. Для Александра Шевченко матч станет 100-м в КХЛ.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин— Батыршин, Доус — Литовченко — Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд— Секстон;

Василевский — Трямкин, Рассейкин— Кучерявенко — Обидин;

Захаров, Валитов, Хрипунов — Попов — Мозер.



«Витязь»:



Ежов (Самонов)

Ержабек — Воронков, Макеев — Швец-Роговой — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Няттинен — Аалтонен — Йормакка;

Стасенко — Головков, Монс — Чернов — Шевченко;

Пыленков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев, Петраков.

