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«Салават» взял реванш у «Куньлуня» в Шэньчжене. Метсола оформил шат-аут

«Салават» взял реванш у «Куньлуня» в Шэньчжене. Метсола оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Николая Цулыгина. Матч был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.

Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство. Голкипер уфимцев Юха Метсола впервые в сезоне отыграл на ноль.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пашнин (Хартикайнен, Жарков) – 07:40' (5x5)   0:2 Майоров (Сошников, Бурмистров) – 52:50' (5x4)

Для команд эта встреча стала второй в этом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счётом 4:3 Б. По сравнению с первым матче в составе уфимской команды произошла одна замена — Эдуард Гиматов в третьем звене заменил Вячеслава Солодухина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Пашнин забил первый гол за «Салават» с передачи Кадейкина
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