«Салават» взял реванш у «Куньлуня» в Шэньчжене. Метсола оформил шат-аут

«Салават Юлаев» победил «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Николая Цулыгина. Матч был сыгран в Шэньчжене на 18-тысячной арене, построенной к проведению Универсиады.

Счёт во встрече открыл защитник уфимской команды Михаил Пашнин. Михаил получил передачу в средней зоне от Александра Кадейкина, докатил до ворот и с неудобной руки направил шайбу в цель. Окончательный счёт установил Максим Майоров, реализовавший большинство. Голкипер уфимцев Юха Метсола впервые в сезоне отыграл на ноль.

Для команд эта встреча стала второй в этом сезоне. Вчера, 3 сентября, команда Курта Фрэйзера победила со счётом 4:3 Б. По сравнению с первым матче в составе уфимской команды произошла одна замена — Эдуард Гиматов в третьем звене заменил Вячеслава Солодухина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.